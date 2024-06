Solletica olfato e gusto

: Mentre un odore è percepito per via ortonasale (direttamente attraverso il naso), l'aroma è rilevato per via retronasale con mediazione della bocca (ad esempio: l'odore di pera si sente al naso durante l'inspirazione, invece l'aroma di pera si sente in bocca espirando dopo la deglutizione). L'aroma è la caratteristica sensoriale di un alimento o di un composto naturale, derivante dalla rilevazione gustativa di uno specifico odore.

Tedesco: Sostantivo: Aroma n . aroma, aromi.