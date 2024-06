Snello e scattante

: Con metodologia agile (o sviluppo agile del software, in inglese agile software development, abbreviato in ASD), nell'ingegneria del software, si indica un insieme di metodi di sviluppo del software emersi a partire dai primi anni 2000 e fondati su un insieme di principi comuni, direttamente o indirettamente derivati dai principi del "Manifesto per lo sviluppo agile del software" (Manifesto for Agile Software Development, impropriamente chiamato anche "Manifesto Agile") pubblicato nel 2001 da Kent Beck, Robert C.

Italiano: Aggettivo: agile m sing . che si muove facilmente. (di) modalità di lavoro dipendente che prevede la messa a punto diretta, da parte di chi lo esegue, di spazi, orari e strumenti a disposizione. Sillabazione: à | gi | le. Pronuncia: IPA: /'adile/ . Etimologia / Derivazione: dal latino àgilis . Sinonimi: (di movimento)'destro, disinvolto, elastico, felino, pronto, scattante, sciolto,spedito, svelto,.