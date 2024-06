Smorzare urti e rumori

: Produce un suono determinato, regolando la tensione della pelle attraverso meccanismi, modernamente azionati da pedali. In orchestra, il timpano è uno strumento musicale appartenente alla famiglia dei tamburi e, più precisamente, alla classe dei membranofoni a suono determinato. Viene suonato per mezzo di percussione diretta di battenti, le cui estremità presentano un'imbottitura per attutire il colpo.

Italiano: Verbo: Transitivo: attutire (vai alla coniugazione) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: at | tu | tì | re. Pronuncia: IPA: /attu'tire/ . Etimologia / Derivazione: deriva da attutare . Sinonimi: attenuare, smorzare.