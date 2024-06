La sigla degli autori dei graffiti

Tedesco: Sostantivo: Tag m . giorno am hellichten Tag : in pieno giorno .. giornata freier Tag : giornata libera.. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /tak/ Ascolta la pronuncia : Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal alto tedesco antico tag. . Parole derivate: Vatertag, Maifeiertag, Martinstag, Muttertag, Namenstag,. tagen (" tenere seduta"). Proverbi e modi di dire: Guten Tag! : Buon giorno!.