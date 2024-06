La Sharon bella attrice

: Ha debuttato sul grande schermo con il film Su×bad - Tre menti sopra il pelo (2007), continuando a recitare in numerosi film di successo tra cui Easy Girl (2010), Crazy, Stupid, Love (2011), The Help (2011), con il ruolo di Gwen Stacy in The Amazing Spiderman (2012) e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014) e di Crudelia De Mon nel live action Disney Crudelia (2021). È vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, due Premi BAFTA, tre Screen Actors Guild Awards, quattro Critics Choice Awards e di una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Emma Stone, vero nome Emily Jean Stone (Scottsdale, 6 novembre 1988), è un'attrice statunitense.

Inglese: Aggettivo: stone . fatto di o pertinente alla pietra. realizzato in gres. Avverbio: stone . completamente (di solito usato in combinazione). Sostantivo: stone (pl.: stones) . (materiale) pietra. (piccola roccia) pietra. (per scopo particolare) pietra. (gemma) pietra preziosa. unità di misura di peso pari a 6, 35 kg. (botanica) nocciolo. (medicina) calcolo. Verbo: stone (3ª persona sing.