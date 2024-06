Le sfere in cima alle aste

: Pomi d'ottone e manici di scopa (Bedknobs and Broomsticks) è un film del 1971 diretto da Robert Stevenson. Il film, che ha come protagonisti Angela Lansbury e David Tomlinson, fu prodotto in tecnica mista dalla Walt Disney Productions ed è basato sui romanzi The Magic Bedknob; or, How to Become a Witch in Ten Easy Lessons (1943) e Bonfires and Broomsticks (1947) della scrittrice britannica Mary Norton.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: pomi 1 m pl . plurale di pomo1, in tutti i sensi. (letterario) mammelle tondeggianti, specialmente riferito a ragazza o giovane donna «le braccia e 'l petto e' pomi rilevati/si vedean tutti»: Giovanni Boccaccio - Teseida: Libro settimo; 65, vv.5-6;.. Sostantivo, forma flessa: pomi 2 m pl . plurale di pomo2, in tutti i sensi. Sillabazione: pó | mi. Pronuncia: ['po.