Serviva a sommare

: L'abaco o abbaco (sostantivo maschile) è un antico strumento di calcolo, utilizzato come ausilio per effettuare operazioni matematiche; è il primo strumento usato per i calcoli sin dal XXI secolo a. Successivamente il termine è passato a indicare, per traslato, anche ogni libretto contenente i primi rudimenti del calcolo aritmetico. C. in Cina e nella Mezzaluna Fertile, e utilizzato in seguito anche tra i Greci e i Romani.

Italiano: Sostantivo: pallottoliere m sing (pl.: pallottolieri) . (matematica) (economia) (statistica) piccolo telaio che porta palline di diverso colore o materiale, che si usa per fare calcoli poco complessi Giuseppina utilizzò il pallottoliere per svolgere i suoi compiti di aritmetica.. Sillabazione: pal | lot | to | lie | re . Pronuncia: IPA: /pallotto'ljre/ . Etimologia / Derivazione: da pallottola .