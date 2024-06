Segue i problemi delle persone disagiate

: Un assistente sociale, nei vari ordinamenti giuridici, è un professionista che opera nel campo del lavoro sociale (social work) e dei servizi sociali. .

Italiano: Sostantivo: assistente sociale ( approfondimento) m sing (pl.: assistenti sociali) . (professione) (sociologia) professionista laureato in servizio sociale, abilitato a fornire aiuto materiale e morale a chi si trova in condizione di necessità e disagio. (per estensione) chi aiuta, chi assiste. Sillabazione: as | si | sten | te - so | cia | le. Pronuncia: IPA: /assi'sten'te/socia'le .