Segue l antipasto

: Primo – nome proprio di persona maschile Primo – unità di misura degli angoli Primo – numero ordinale Primo – simbolo usato per indicare diverse unità di misura Numero primo – numero naturale maggiore di 1 che sia divisibile solamente per 1 e per sé stesso Primo – ring name del wrestler portoricano Primo Colón Primo – rapper italiano Il Primo – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri Primo – personaggio dell'universo di Stargate Primo piatto – nella ristorazione Primo – Yukiteru Amano – protagonista dell'anime e manga Mirai Nikki Primo – personaggio dei fumetti Primo – cognome italiano Primo – album di Clara del 2024 .

Italiano: Nome proprio: Primo ( approfondimento) m (f.: Prima) . nome proprio di persona maschile. Sillabazione: prì | mo. Pronuncia: IPA: /'primo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino primus, primo, nome che a volte veniva dato al primogenito . Alterati: Primino, Primetto, Primilio, Primillo, Primio, Primizio . Varianti: (femminili) Prima, Primetta, Primina, Primia, Primizia . Termini correlati: primo .