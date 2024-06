I seguaci sui social networks

: Tutti e quattro i membri discendono dai superstiti del genocidio armeno del 1915, di cui parlano in molti brani. I System of a Down (conosciuti anche con l'acronimo SOAD) sono un gruppo musicale alternative metal statunitense, formatosi a Los Angeles nel 1994. Il gruppo è composto da Serj Tankian (voce, tastiera), Daron Malakian (voce, chitarra), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria). Si fanno notare per le numerose influenze stilistiche, ma anche per l'impegno sociale e politico.

Italiano: Sostantivo: seguito m sing (pl.: seguiti) . ciò che è la continuazione di qualcosa il seguito della vicenda è noto.. (per estensione) che concerne la fiducia e/o la fede. Voce verbale: seguito . participio passato singolare di seguire. prima persona singolare dell'indicativo presente di seguitare. Sillabazione: (sostantivo) sé | gui | to. (voce verbale) se | guì | to. Pronuncia: IPA: /'segwito/ .