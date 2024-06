Segnala i cambi di giocatori all arbitro di calcio

: Nel calcio, il quarto ufficiale, chiamato comunemente dalla stampa del settore quarto uomo, è un ufficiale di gara supplementare che collabora con l'arbitro e con i due assistenti arbitrali nella direzione della partita. Il quarto ufficiale ha i seguenti compiti: soprintendere la procedura delle sostituzioni; controllare l'equipaggiamento dei calciatori titolari / di riserva; soprintendere il rientro di un calciatore in seguito al segnale / consenso dell'arbitro; soprintendere i palloni di riserva; indicare l'ammontare minimo del recupero deciso dall'arbitro alla fine di ciascun periodo di gioco (inclusi i tempi supplementari); informare l'arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l'area tecnica.

Italiano: Aggettivo numerale: ventimila m e f inv . (matematica) venti volte mille; è il prodotto della quarta potenza di cinque per la quinta potenza di due ogni uomo ha circa ventimila geni.. Sillabazione: ven | ti | mì | la. Pronuncia: IPA: /,venti'mila/ . Etimologia / Derivazione: formato da venti e da mila .