Sconvolge la costa

: Il maremoto (composto di mare e moto, sul modello di terremoto) è un moto ondoso anomalo del mare, originato il più delle volte da un terremoto sottomarino o prossimo alla costa e più raramente da altri eventi che comportano uno spostamento improvviso di una grande massa d'acqua quali, per esempio, una frana, un'eruzione vulcanica sottomarina o l'impatto di un corpo celeste come un meteorite o un asteroide.

Italiano: Sostantivo: maremoto ( approfondimento) m sing (pl.: maremoti) . (geologia) movimento delle acque marine che si verifica per la propagazione di una scossa di terremoto il cui centro sismico è in mare. Sillabazione: ma | re | mò | to. Pronuncia: IPA: /mare'moto/ . Etimologia / Derivazione: composto da mare e da moto, dal latino motus, derivazione di movere cioè "muover" .