Il saluto per sempre

Italiano: Interiezione: addio ( approfondimento) . forma di saluto utilizzato per congedarsi da qualcuno, specialmente in maniera definitiva addio compagno di mille battaglie.. esclamazione utilizzata per esprimere il dispiacere, il disappunto o il rammarico per la perdita di qualcosa. Sostantivo: addio ( citazioni) m (pl.: addii) . saluto di commiato, distacco, separazione le ha inviato un sms di addio.