Fa saltare i più espansivi

: Il testo è scritto per la maggior parte in prima persona (di Modesta), ma talvolta anche in terza persona, soprattutto nella prima parte del romanzo, e vengono spesso cambiati i registri linguistici. L'arte della gioia è un romanzo di Goliarda Sapienza; finito di scrivere nel 1976, la prima parte fu pubblicata nel 1994 e l'edizione integrale postuma nel 1998. .

Italiano: Nome proprio: Gioia ( approfondimento) f . nome proprio di persona femminile. Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Gioia.