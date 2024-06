Il romanziere russo di Anna Kareninna

: Divenuto celebre in patria grazie a una serie di racconti giovanili sulla realtà della guerra, il nome di Tolstoj acquisì presto risonanza mondiale per il successo dei romanzi Guerra e pace e Anna Karenina, a cui seguirono altre sue opere narrative sempre più rivolte all'introspezione dei personaggi e alla riflessione morale. Lev Nikolàevic Tolstòj, storicamente italianizzato Leone Tolstoi (in russo ´ ['lf nk'avt t'stoj] ; Jàsnaja Poljàna, 9 settembre 1828 – Astàpovo, 20 novembre 1910), è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo.

Italiano: Aggettivo: tolstoiano m sing . (letteratura) che è attinente allo scrittore russo Tolstoj. Sillabazione: tol | sto | ià | no. Pronuncia: IPA: /tolsto'jano/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Tolstoj .