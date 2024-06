Il romanzesco Lupin

: Arsenio Lupin (in francese Arsène Lupin) è un personaggio letterario ideato da Maurice Leblanc nel 1905. È un ladro gentiluomo protagonista di numerosi romanzi dei quali sono state realizzate trasposizioni cinematografiche e televisive. Ha ispirato il famoso manga ed anime Lupin III. Arsenio Lupin è un raffinato "ladro gentiluomo": ruba per sé, ma anche per i più bisognosi e sempre e solo ai più facoltosi.

Italiano: Nome proprio: Arsenio ( approfondimento) m . nome proprio di persona maschile. Etimologia / Derivazione: dal greco Arse-nios,significa "virile" . Varianti: Arsenia. . Altri progetti: Wikipedia contiene una voce riguardante Arsenio.