Le ritirava la Banca d Italia

: Il nome "lira" deriva dal latino libra ("bilancia"), che, prima con i Libripens dell'antica Roma e poi con Carlo Magno, indicherà sia un'unità di peso (in italiano libbra) che un bene, come un'unità monetaria (la libbra d'argento). Lira è il nome usato dal Medioevo fino al XXI secolo per le monete di diverse nazioni; in particolare la lira italiana è stata la valuta ufficiale dell'Italia fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: lire f plur . plurale di lira. Sillabazione: lì | re. Etimologia / Derivazione: vedi lira . Francese: Sostantivo: lire f sing (pl.: lires) . lira (valuta) un euro vaut environ 1936 lires italiennes - un euro vale circa 1936 lire italiane.. Verbo: Transitivo: lire (vai alla coniugazione) 3° gruppo . leggere lire un livre - leggere un libro. lire à haute voix - leggere ad alta voce.