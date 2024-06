Ritempra e ristora

: Riposo – in fisiologia, fase di relativa inattività di un essere vivente Riposo – in ambito lavorativo, periodo di tempo in cui il prestatore di lavoro è libero dal servizio nei riguardi del datore di lavoro Riposo – in ambito religioso, giornata dedicata al culto con conseguente cessazione di ogni altra attività non compatibile con la pratica religiosa Riposo – in ambito sportivo, intervallo che intercorre tra l'una e l'altra gara o competizione Riposo – in ambito militare, posizione relativamente rilassata che il soldato può assumere a comando (in contrapposizione ad Attenti) Riposo – in agricoltura, annata in cui un determinato appezzamento di terreno non è sottoposto a coltivazione Riposo – nel gergo della transumanza, area di sosta per le greggi lungo un tratturo o un tratturello .

Italiano: Sostantivo: riposo ( approfondimento) m sing (pl.: riposi) . sospensione di uno sforzo. (senso figurato) condizione agiata di quiete. Voce verbale: prima persona singolare dell'indicativo di riposare. Sillabazione: ri | pò | so. Pronuncia: IPA: /ri'pzo/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di riposare . Citazione: Sinonimi: sosta, pausa, interruzione, sospensione, stacco, break, parentesi.