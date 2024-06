Si ripongono l una dentro l altra

: . Pentola è il nome generico di un recipiente adatto a cuocere cibi direttamente sul fuoco.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: pentole ( approfondimento) f pl . plurale di pentola durante la raccolta differenziata nei sacchi gialli semitrasparenti vanno inseriti oggetti domestici in metallo non ingombranti come pentole, mestoli e simili .. Sillabazione: pén | to | le. Etimologia / Derivazione: vedi pentola . Sinonimi: pignatte, tegami, marmitte, casseruole, paiuoli.