A Rimini si visita quello Malatestiano

: . Il tempio è una struttura architettonica utilizzata come luogo di culto. Il termine deriva dal latino templum (recinto consacrato), da una radice indoeuropea che ha avuto come esito in greco tµe (temenos), che deriva dal verbo tµ, "io taglio".

Italiano: Sostantivo: tempio ( approfondimento) m (pl.: tempi, templi) . (religione) (architettura) luogo di culto. (per estensione) sinagoga, nella religione ebraica "Ragazzi, andiamo al tempio stasera".. Sillabazione: tèm | pio. Pronuncia: IPA: /'tmpjo/ . Etimologia / Derivazione: dal latino templum a sua volta dal greco tµe ossia "taglio" . Sinonimi: edificio sacro, luogo di culto.