Un rimbalzo del tennistavolo

: Può essere svolto a scopo ricreativo a qualsiasi età e si può giocare in luoghi ristretti, al chiuso e all'aperto. Disciplina olimpica dal 1988, è stato inventato nel 1884. Il tennistavolo (anche tennis da tavolo o tennis da tavola), più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli sport di maggior diffusione nel mondo. Per la pratica agonistica sono necessari luoghi attrezzati e spaziosi al chiuso.

Italiano: Sostantivo: ping-pong ( approfondimento) . (sport) tennis da tavolo. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dal inglese ping ovvero "sibilo" . Parole derivate: ponghista.