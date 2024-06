Lo ridà chi non lo supera

: .

Italiano: Sostantivo: esame ( approfondimento) m sing (pl.: esami) . (scuola) (diritto) valutazione finale alla quale un individuo è soggetto per ottenere una promozione se è uno studente, o l'abilitazione alla professione se è un lavoratore. prova sostenuta all'università al termine di un insegnamento di un corso di laurea, per dimostrare al docente di aver appreso le conoscenze di una materia specifica per poter pagare meno tasse all'università bisogna aver superato ogni esame con una votazione pari o superiore a 24 su 30.