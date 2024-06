Richiede fiato e orecchio

: Un gruppo di cantanti (detti anche cantori) che cantano insieme, formano un coro. . Il canto si articola di solito su un testo, anche se non necessariamente. Per estensione il canto è riferito anche a suoni emessi da animali, anche in senso figurativo (come nel caso del canto del cigno). Il canto o musica vocale è l'atto di creare suoni musicali per mezzo della voce umana.

Italiano: Sostantivo: canto ( approfondimento) m sing (pl.: canti) . angolo di una via. (architettura) angolo formato dall'incontro di due muri starsene in un canto.. lato, parte dal canto mio.. (musica) emissione di suoni ordinati per altezza e ritmo con la voce canto dell'usignolo.. canzone canto popolare.. componimento poetico destinato a essere cantato canti carnascialeschi. il quinto Canto dell'Inferno di Dante .