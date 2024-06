Richiamare il ricordo

: Sic transit gloria mundi (in italiano: "così passa la gloria del mondo"; in senso lato: "come sono effimere le cose del mondo!") è una celebre locuzione in lingua latina. .

Italiano: Verbo: Transitivo: rammentare (vai alla coniugazione) . ricordare. Sillabazione: ram | men | tà | re. Pronuncia: IPA: /rammen'tare/ . Etimologia / Derivazione: deriva da ra- e da mente . Sinonimi: ricordare, menzionare, nominare, accennare. rievocare, commemorare. assomigliare, far venire alla memoria. Contrari: dimenticare, scordare. ignorare, obliare. Parole derivate: rammentarsi.