La Soluzione ♚ Il Richard di tanti film di Successo La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GERE .

Significato della soluzione per Il richard di tanti film di successo: Goodbar e un ruolo da protagonista nel film I giorni del cielo. Richard Tiffany Gere (Filadelfia, 31 agosto 1949) è un attore e attivista statunitense. Successivamente Gere ottiene la fama internazionale nel 1980, grazie al ruolo da protagonista nel film American Gigolò, con il quale si consacrò come nuovo sex symbol degli anni ottanta. Debutta come attore cinematografico negli anni settanta interpretando un ruolo secondario nel film In cerca di Mr.

