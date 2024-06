Il responsabile della diocesi

: È inoltre considerato un successore degli apostoli in tutte le Chiese che credono nell'episcopato storico (tra cui quella cattolica, quella ortodossa, e quella anglicana). Nell'antica Grecia questo termine veniva utilizzato per indicare uno scolarca, o direttore di un'accademia, poiché spesso aveva funzioni di sorveglianza. La parola vescovo viene dal greco antico psp, epìskopos ("supervisore, sorvegliante"). Il vescovo (o, più anticamente, episcopo) è, in alcune chiese cristiane, il responsabile di una diocesi.

Italiano: Sostantivo: vescovo ( approfondimento) m sing (pl.: vescovi) . (religione), (cristianesimo) (professione) nel cristianesimo: successore degli Apostoli che è a capo di una diocesi. Sillabazione: vé | sco | vo. Pronuncia: IPA: /'veskovo/ Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: dal latino episcopus, che deriva dal greco antico psp, ossia "ispettore, sovrintendente, sorvegliante" .