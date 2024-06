Regione del Vietnam

: L'Annam (in lingua vietnamita: An Nam; in lingua cinese: T, AnnánP, lett. Viene considerato in Vietnam un termine dispregiativo che indica alcune di tali entità politiche del passato, in particolare il protettorato dell'Impero Cinese tra il 679 e il 939, e quello francese tra il 1883 e il 1945, rispettivamente nel centro-nord e nel centro dell'odierno Vietnam. "sud pacificato") è una regione storica situata nel territorio dell'odierno Vietnam. Nel corso dei secoli, l'entità politica ed il relativo territorio a cui il termine Annam ha fatto riferimento sono cambiati più volte.

