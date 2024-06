Recitano per i bambini

: Chi allestisce gli spettacoli di marionette è detto marionettista. La marionetta è un fantoccio in legno, stoffa o altro materiale ed è una figura a corpo intero mossa dall'alto tramite fili. La marionetta è, nella cultura generale, il pupazzo più elegante e vario: nella cultura orientale, come ad esempio la balinese e la giapponese, le marionette erano riccamente e finemente decorate, costruite spesso in materiali pregiati come avorio o porcellana finissima. A differenza della marionetta, il burattino è quel pupazzo che compare in scena a mezzo busto ed è mosso dal basso, dalla mano del burattinaio, che lo infila come un guanto.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: marionette ( approfondimento) f pl . (teatro) plurale di marionetta. Sillabazione: ma | rio | nét | te. Etimologia / Derivazione: vedi marionetta . Sinonimi: burattini, fantocci, pupazzi, pupi. (senso figurato) bambocci, burattini, zimbelli, fantocci. Contrari: persone di carattere, volitivi.