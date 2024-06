rappresentazione diurna

: Mattinata (Matinata toponimo storico, Matenéte in dialetto locale) è un comune italiano di 5 961 abitanti della provincia di Foggia in Puglia. . Situata sulla costa meridionale del promontorio del Gargano, si affaccia nel golfo di Manfredonia ed è una località balneare più volte insignita della Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education e delle "vele" della Guida Blu di Legambiente.

Italiano: Sostantivo: mattinata f sing (pl.: mattinate) . ore della mattina. Sillabazione: mat | ti | nà | ta. Pronuncia: IPA: /matti'nata/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di mattina . Sinonimi: mattina, mattino, ore antimeridiane. (spettacolo, trattenimento non serale) matinée. Contrari: pomeriggio, ore pomeridiane, sera. (spettacolo, trattenimento non serale) spettacolo pomeridiano, spettacolo serale, serata.