Racchiude l ala dei coleotteri

: L'elitra (pronuncia: èlitra) è l'ala anteriore sclerificata della quale sono dotati i coleotteri e gli emitteri. Nei primi, tutta l'ala anteriore è sclerificata, mentre nei secondi si parla più propriamente di emielitre in quanto solo la metà prossimale è sclerificata, mentre la restante parte rimane membranosa. Le elitre sono costituite da sclerotina e hanno perduto la funzione del volo, divenendo una sorta di scudo o protezione per l'addome e le ali membranose sottostanti, che sono le sole utilizzate per il volo, durante il quale le elitre sono mantenute sollevate; in alcuni coleotteri scarabeidi cetonini esse non vengono sollevate e le ali posteriori vengono distese scivolando al di sotto del bordo elitrale arrotondato.

Italiano: Sostantivo: coccinella ( approfondimento) f sing (pl.: coccinelle) . (zoologia) (entomologia) genere di coleottero della famiglia dei coccinellidi, caratterizzati dal capo nero, elitre rosse e puntini neri. (scoutismo) ragazza dai 9 ai 12 anni che entra a far parte di un gruppo scout nella branca delle coccinelle. Sillabazione: coc | ci | nèl | la. Pronuncia: IPA: /kotti'nlla/ .