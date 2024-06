Ha Quito per capitale

: L'Ecuador (pronuncia in spagnolo: [ekwa'ðo], in italiano: /ekwa'dr/ o /'kwador/; in quechua Ikwayur; in shuar Ekuatur), ufficialmente Repubblica dell'Ecuador (in spagnolo República del Ecuador; in quechua Ikwayur Ripuwlika; in shuar Ekuatur Nunka), in passato in italiano chiamato anche Equador o Equatore, è una repubblica presidenziale del Sudamerica con un'estensione territoriale di 283561 km² e una popolazione di 18 000 388 abitanti.

Italiano: Nome proprio: Ecuador ( approfondimento) . (geografia) stato dell'America meridionale, con capitale Quito; confinante a nord con la Colombia, e ad est e a sud con il Perù; ad ovest è bagnato dall’Oceano Pacifico. Etimologia / Derivazione: da equatore . Parole derivate: ecuadoriano, ecuatoriano, ecuadoregno.