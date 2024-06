Di questa sorta

: Shark Tale è un film d'animazione del 2004 diretto da Vicky Jenson, Bibo Bergeron e Rob Letterman. Prodotta dalla DreamWorks, la pellicola è stata presentata fuori concorso, come evento speciale al 61º Festival di Venezia. .

Italiano: Aggettivo: tale m e f sing (pl.: tali) . (dimostrativo) indica una persona o cosa cui si è fatto in precedenza riferimento, implicito o esplicito tali cose sono accadute esattamente come avevo predetto.. (qualificativo) che ha determinate caratteristiche o qualità, che ricade in una data categoria concettuale tali questioni sono difficili da trattare. cerco una persona onesta, zelante, virtuosa e parsimoniosa.