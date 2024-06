Quello aereo non ha piloni

: Un ponte è un'infrastruttura (o opera) tipica dell'ingegneria civile, utilizzata per superare un ostacolo, naturale o artificiale, che si interpone alla continuità di una via di comunicazione. Si parla correttamente di ponti quando l'ostacolo da scavalcare è un corso d'acqua, mentre se l'ostacolo è una vallata (discontinuità orografica) si è di fronte a viadotti e se l'ostacolo è rappresentato da un'altra via di comunicazione dello stesso tipo di quella attraversante si parla di cavalcavia.

Italiano: Aggettivo: ponte inv . (di legge) che ha durata temporanea. Sostantivo: ponte ( approfondimento) m sing (pl.: ponti) . (architettura) (ingegneria) costruzione che permette di scavalcare un fiume, un crepaccio o altro tipo di fenditura o irregolarità altimetrica del terreno;. (nautica) parte strutturale dell'imbarcazione che ricopre la stiva. (senso figurato) periodo compreso tra due giorni festivi ravvicinati, di cui generalmente almeno uno è infrasettimanale: per questo ponte è previsto un aumento del traffico;.