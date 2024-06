Quella marina non suona

: . Il musicista che suona la tromba è chiamato trombettista. La tromba è uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli ottoni. Solitamente i musicisti, (Ennio Morricone) preferiscono usare il termine "trombista". Tra gli ottoni è quello che suona nella parte più acuta del registro, dopo il trombino.

Italiano: Sostantivo: tromba ( approfondimento) f sing (pl.: trombe) . (musica) strumento musicale a bocchino. tubo flessibile che dalla damigiana posta in alto porta il vino nel fiasco posto in basso. (architettura) spazio vuoto sviluppato verso l'alto, delimitato dalle scale di un palazzo oppure limitante il movimento dell'ascensore. (marina) tromba marina: mulinello d'aria verticale proboscidale che si leva dal mare per aspirazione dell’acqua che raggiunge quasi i dieci metri.