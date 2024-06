Quanto più è popolare tanto più è fischiato

: Motivo, singolo di Gianna Nannini del 2020. Motivo è sinonimo di "ragione" o "causa", ma può riferirsi anche a: Motivo musicale Motivo (arti figurative), figura ornamentale, in genere ripetuta, in architettura, pittura, e arti figurative in genere.

Italiano: Sostantivo: motivo ( approfondimento) m sing (pl.: motivi) . la causa per cui si agisce Il motivo principale che ha portato alla stesura di questo manuale è di fornire una guida pratica e di facile comprensione agli addetti ai lavori.. (arte) complesso ritmico di linee, di colori e di piani dominanti in un'opera. (disegno) motivo continuo di un tessuto con motivi che si ripetono uniformemente.