Punta : è sotto Follonica

Italiano: Sostantivo: ala ( approfondimento) f sing (pl.: ali) . (biologia) (zoologia) (anatomia) (fisiologia) formazione anatomica di forma allungata e piatta la cui agitazione permette il volo in alcuni animali. (archeologia) nell'antica Grecia, il portico del tempio, in Etruria alae sono i portici ai lati della cella del tempio tuscanico, nella domus italica e romana alae sono i due ambienti ai lati del tablinum, aperti sull' atrio in tutta la loro larghezza.