Provocare con un guanto

: Il torneo è iniziato il 27 giugno 2023 e si è concluso il 1º giugno 2024 con la finale allo stadio di Wembley di Londra, in Inghilterra. Il torneo è stato vinto dagli spagnoli del Real Madrid, che nella finale hanno battuto i tedeschi del Borussia Dortmund per 2-0, al quindicesimo successo nella competizione. La UEFA Champions League 2023-2024 è stata la 69ª edizione (la 32ª con la forma attuale) della Champions League, organizzata dall'UEFA. Il Manchester City era campione in carica, avendo vinto l'edizione precedente.

Italiano: Verbo: Transitivo: sfidare (vai alla coniugazione) . (senso figurato) cimentarsi con audacia di fronte ad una difficoltà o ad un rischio. di chi, senza intento pacifico e con ostilità, arreca oltraggio o tenta di offendere sfacciatamente perfino con atteggiamenti del corpo, sfidano con una commistione di apparente allegria, leggero furore ed una lieve paura per il rischio.. (sport) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu.