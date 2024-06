Protetto dagli anticorpi

: Per funzionare correttamente, un sistema immunitario deve essere in grado di rilevare un'ampia varietà di agenti, noti come agenti patogeni, dai virus agli elminti e distinguerli dal proprio tessuto sano dell'organismo. Il sistema immunitario è una complessa rete integrata di mediatori chimici e cellulari, di strutture e processi biologici, sviluppatasi nel corso dell'evoluzione, per difendere l'organismo da qualsiasi forma di insulto chimico, traumatico o infettivo alla sua integrità.

Italiano: Aggettivo: immune m e f sing (pl.: immuni) . (biologia) (medicina) esente da un contagio. Sillabazione: im | mù | ne. Pronuncia: IPA: /im'mune/ . Etimologia / Derivazione: dal latino immunis formato da in- e munus cioè "obbligo, servizio, imposta"; significa quindi "esente da obblighi" . Sinonimi: (da tasse, da obblighi) esente, dispensato, esonerato, libero, sciolto. (da imposizioni fiscali) franco.