Dà la propria chi collabora

: Per molto tempo, basandosi su tesi razionaliste, la cooperazione è stata considerata - soprattutto in Italia - come segue: "Per cooperazione s'intende l'azione condivisa di più agenti per il perseguimento di uno scopo". La cooperazione (o collaborazione) è il processo di gruppi o organismi che agiscono per il loro mutuo beneficio. La definizione qui proposta, oggi attuale anche in quel mondo anglosassone che aveva in passato usato la stessa definizione finalistica dello scopo comune, appare invece più corretta.

Italiano: Sostantivo: cooperazione ( approfondimento) f sing (pl.: cooperazioni) . (sociologia) (politica) (diritto) (economia) ottenimento di un fine comune con l'aiuto reciproco. Sillabazione: co | o | pe | ra | zió | ne. Pronuncia: IPA: /koopera'tsjone/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo cooperatio . Sinonimi: collaborazione, aiuto, sostegno, apporto, prestazione, contributo, concorso.