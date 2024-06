Programma per computer

: Il significato è contrapposto a quello di hardware, che corrisponde alla parte materiale (strato fisico/tangibile) del detto sistema. . Il software, in informatica ed elettronica, indica (per un sistema informatico) l'insieme delle componenti intangibili di elaborazione.

Italiano: Sostantivo: software ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (elettronica) (informatica) insieme di parti non fisiche di un sistema elettronico di calcolo "È possibile che nessuno sia ancora riuscito a creare una comunione dei software di Apple e Microsoft".. ingegneria del software: ramo dell'ingegneria che si occupa degli aspetti tecnici dei programmi per computer. (per estensione) ogni strumento semi-tecnologico-informatico atto a permettere un "collegamento" tra gli apparecchi ed uno o più sistemi operativi.