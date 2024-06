Profondo dissidio religioso

: Con Scisma d'Occidente si intende la crisi dell'autorità papale che per quasi quarant'anni, dal 1378 al 1418, lacerò la Chiesa occidentale sulla scia dello scontro fra papi e antipapi per il controllo del soglio pontificio, dividendo l'Europa cristiana in due correnti rivali. La crisi ebbe origine in un contesto di crisi e trasformazione dell'antico sistema feudale che non rispondeva più alle esigenze di una società in rapido cambiamento.

Italiano: Sostantivo: scisma ( approfondimento) m sing (pl.: scismi) . (religione) (cristianesimo) distacco di un gruppo di fedeli da una comunità religiosa che per discordanza con la dottrina, formano una comunità autonoma. Sillabazione: scì | sma. Pronuncia: IPA: /'izma/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo schisma, che deriva dal greco ssµa, che deriva da s cioè "dividere" .