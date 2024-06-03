Un prodotto come la colla

SOLUZIONE: ADESIVO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un prodotto come la colla" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un prodotto come la colla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Adesivo? Un elemento usato per unire diverse superfici, mantenendole saldamente insieme. Si presenta in varie forme, come liquido, pasta o nastro, e viene impiegato in molti campi, dalla cartoleria alla costruzione. La sua funzione principale è creare un legame resistente tra materiali differenti o simili. È uno strumento indispensabile in lavori manuali e creativi, garantendo stabilità e coesione.

In presenza della definizione "Un prodotto come la colla", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un prodotto come la colla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adesivo:

A Ancona D Domodossola E Empoli S Savona I Imola V Venezia O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un prodotto come la colla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

