Un preparato per certi whisky

: A meno che non sia specificato altrimenti, con "malto" ci si riferisce comunemente al malto d'orzo. Il ciclo di lavorazione per l'ottenimento del malto (ovvero la trasformazione di un cereale grezzo in cereale maltato) è composto da: cernita e pulitura cariossidi, idratazione cereale, germinazione, essiccatura cereale maltato. Il malto (dall'inglese malt, a sua volta dal sassone mealt, voce del verbo meltan, 'disciogliersi', da cui derivano i nomi del malto in molte lingue germaniche) è la cariosside (chicco) di un cereale che ha subìto germinazione.

