Preparare i crostini

: Un moderno tostapane, con uno o due contenitori per le fette di pane, impiega da 1 a 3 minuti per tostare delle fette di pane. Il tostapane è un elettrodomestico che viene utilizzato per tostare o abbrustolire fette di pane al fine di renderlo più croccante e fragrante, o per preparare i toast. .

Italiano: Verbo: tostare (vai alla coniugazione) . Transitivo: sottoporre a elevata temperatura; bruciare lievemente tostare il caffè.. grigliare nel tostapane o essiccare al forno tostare il pane. tostare le nocciole.. Sillabazione: tos | tà | re. Etimologia / Derivazione: dal latino tostum, variante di torstum, supino di torrere (o torsere) "abbrustolire", derivante dalla radice tars- che indica l'idea del seccare .