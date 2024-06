Lo si prende alla stazione

: Nel trasporto ferroviario, un treno è una serie di carrozze ferroviarie collegate che corrono lungo un binario ferroviario e trasportano persone o merci, tipicamente trainate o spinte da una o più locomotive. Il treno è adatto alla circolazione sulle ferrovie composto da un insieme di elementi identificabili, uniti permanentemente o temporaneamente a formare un unico convoglio. Ha rappresentato un punto di svolta per l'evoluzione industriale delle nazioni ottocentesche, arrivando a rivestire per molti anni un ruolo centrale nella struttura politica, economica e sociale delle nazioni, nonché conquistando un posto di primo piano nell'immaginario collettivo.

Italiano: Sostantivo: treno ( approfondimento) m sing (pl.: treni) . (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) veicolo che viaggia su rotaie, in genere metalliche, composto dalla locomotiva e da uno o più vagoni, che segue un percorso predeterminato che collega due o più stazioni ferroviarie salire sul treno.. (per estensione) (antico) corteo di carrozze, servi a cavallo o a piedi, con il quale uscivano i sovrani, i gran signori ed in genere le persone facoltose.