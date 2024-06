Il posto di ritrovo dei soci

: Circolo – figura retorica consistente nel terminare un periodo con la stessa parola con cui è cominciato Circolo – sinonimo di cerchio Circolo – sinonimo di club, associazione o congrega Circolo – suddivisione amministrativa usata in alcune parti della Svizzera Circoli – rivista di poesia italiana attiva per un decennio dagli anni trenta del XX secolo.

Italiano: Sostantivo: circolo m sing (pl.: circoli) . cerchio o circonferenza, in senso più ampio qualunque cosa che ritorni al punto di partenza. Disporsi in circolo attorno al fuoco. L'introduzione di aria nel circolo sanguigno può originare morte per embolia... ancora più genericamente come sinonimo di giro Mise in circolo la voce che Carlo fosse omosessuale.. (sociologia) cerchio di persone, club.