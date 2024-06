Porto vicino ad Agrigento

: Empedocle (in greco antico: µped, Empedoklês; in latino Empedocles; Akragas,. ) è stato un filosofo e politico siceliota, vissuto nel V secolo a. –. Appartenente all'età presocratica, la filosofia di Empedocle è conosciuta per la teoria cosmogonica dei quattro elementi, da lui chiamati "radici" (µata, rizòmata), accanto ai quali egli pose due ulteriori principi: Amore (Ft), in grado di mescolarli, e Odio (e), responsabile della loro separazione. ; fl. C. C. V secolo a. ad Akragas (oggi Agrigento).

Italiano: Sostantivo: discepolo m sing . chi studia o segue gli insegnamenti di un maestro Democrito fu un discepolo di Leucippo. Anassimandro fu un discepolo di Talete . Gorgia fu un discepolo di Empedocle.. (religione), (cristianesimo) ciascuno degli apostoli e degli altri seguaci di Cristo. Sillabazione: di | scé | po | lo. Etimologia / Derivazione: dal latino discipulus ossia "allievo" .