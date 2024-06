Popolo russo di abilissimi cavalieri

: I circassi, noti anche come adighè o adighi (in adighè: , adga, in russo , adygi), sono un gruppo etnico delle regioni a nord-ovest del Caucaso; appartengono a una delle più antiche popolazioni autoctone del Caucaso e sono tra gli abitanti originari della regione. La Turchia ospita la più grande comunità circassa del mondo. .

Italiano: Aggettivo: circasso m sing . che è attinente o facente parte della popolazione residente nel Caucaso. Sillabazione: cir | càs | so. Pronuncia: IPA: /ir'kasso/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .