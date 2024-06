I popoli come i Finlandesi e gli Estoni

: Il termine finnico in passato è stato usato per descrivere i parlanti delle lingue finno-lapponi, oggi denominati Sami, un popolo originariamente non ugro-finnico che adottò una lingua finnica. I popoli finnici (o fennici) sono un gruppo storico-linguistico di genti i cui discendenti parlano lingue finnopermiche, le quali appartengono al gruppo ugro-finnico: i finnici del Baltico, che vivono vicino al Mar Baltico, finnici del Volga, nei pressi del fiume Volga, i permiani, nella Russia centro-settentrionale.

Italiano: Aggettivo: finnico m sing . (storia) che riguarda i Finni, antica popolazione originaria dell'Europa nordorientale, di probabile origine mongolica. della Finlandia. Sostantivo: finnico m sing (pl.: finnici) . abitante della Finlandia. Sillabazione: fìn | ni | co. Pronuncia: IPA: /'finniko/ . Etimologia / Derivazione: deriva da Finni . Parole derivate: ugro-finnico.