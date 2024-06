In un pollaio non possono stare in due

: Galli (in latino: Galli; in greco antico: Gata, Galátai) era il termine utilizzato dai Romani per indicare un insieme di popolazioni di cultura celtica, abitanti gran parte dell'Europa continentale durante l'età del ferro. L'area originariamente da loro abitata era chiamata Gallia, territorio che includeva le odierne aree di Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Italia settentrionale. La cultura gallica faceva parte dell'insieme delle culture celtiche, diffuse in gran parte dell'Europa, e la lingua gallica apparteneva alla famiglia delle lingue celtiche, costituendone il membro principale nel ramo continentale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: galli m . plurale di gallo. Sostantivo, forma flessa: galli m . (zoologia), (ornitologia) plurale di gallo. Sillabazione: gàl | li. Etimologia / Derivazione: vedi galle. Sinonimi: polli, galletti, pollastri. (sport) pesi gallo. (letterario): francesi.